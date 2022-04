A França, els mitjans de comunicació i la resta de polítics li fan gratuïtament la campanya a Marine Le Pen. Costa entendre que siguin tan ineptes com per ignorar que tota la tirallonga de denúncies, cordons sanitaris i crides a la por, que ve el ‘coco’, no fan més que enfortir Le Pen. Passa el mateix amb Vox, que només ha de limitar-se a esperar els nous moviments o declaracions en contra seu per continuar omplint la saca de vots. Ja que és impossible que tots, allà i aquí, siguin tan imbècils, deu ser que treballen a favor de Le Pen i de Vox, respectivament.

A un vell i ferotge general anglès li van preguntar quina seria la seva reacció si un partit polític pretengués acabar no només amb la monarquia, sinó amb la societat tal com la coneixia, amb tots els valors que ell havia defensat fins i tot amb la seva sang. El militar va respondre: «No els votaria». Fins on jo sé, aquesta continua sent la millor solució contra opcions polítiques que no ens interessen.

Si m’importa ben poc qui governi aquí, el que passi a França me la porta fluixa. No obstant, percebo animositat diària contra Le Pen fins i tot al sud del Pirineu. Després d’escoltar moltes vegades què bonic que seria un món governat per dones, elles sí que són dolces i comprensives, a més d’incapaces de cometre cap dany, resulta que no és així. Que això val només per a les dones que no siguin Le Pen o Ayuso o, retroactivament, Thatcher o Golda Meir. Que resulta que hi ha dones, valgui’m Déu, que poden ser tan pernicioses com els homes. A veure si al final resultarà que homes i dones som iguals, i que el sexe no influeix en la capacitat política. D’alguna cosa deu haver servit la Le Pen nostra de cada dia.

Com al vell general, no em fa cap por un govern de Vox o de Le Pen, almenys no més del que me’n fan d’altres, que ja és sabut que és molt més perillós un idiota que un malvat, i aquí d’idiotes en el poder fa temps que anem sobrats. I de moment, sobrevivim.

Però, sobretot, un és català, i per tant ja està fet a partits polítics que se salten la llei, insulten i amenacen els que dissenteixen o pretenen canviar les normes de convivència al seu aire. Com per tenir por d’aprenents com Vox o Le Pen, a hores d’ara.