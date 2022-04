Ibiza y el ‘glamping’

Leo en las redes sociales sobre un nuevo concepto turístico, el del glamping, una unión de las palabras glamour y camping. Se refiere a un tipo de alojamiento que apuesta por la libertad y el contacto con la naturaleza del camping tradicional, pero sin renunciar a las comodidades y servicios que ofrecen los mejores establecimientos o, en su defecto, experiencias únicas de lujo. Después leo un artículo de Marta Torres en es Diari sobre las cosas -por no llamarlas de otra forma- que se llegan a alquilar en Ibiza a través de la plataforma Airbnb y entonces lo entiendo todo. Alquilar de forma ilegal una choza montada en un jardín, unas tiendas de campaña de las baratas del Decathlon, cuatro tipis para conocer cómo vivían los indios de las praderas ibicencas, una yurta mongola en el corazón de la isla para descubir el mundo de los nómadas asiáticos o una celda en la que apenas cabe una cama para hacer un retiro espiritual en plan anacoreta... Todo ello a precio de alojamiento de verdad con cuarto de baño, agua caliente y servicio de habitaciones no es tener mucho morro, no es ser un pirata, no es aprovecharse de los huecos del sistema, es sencillamente glamping.