Alquileres turísticos sin fronteras

En Ibiza, a la hora de recibir turistas y de hacer caja, no discriminamos a nadie. Nos da igual quién sea, a qué se dedique y de dónde venga, con tal de que deje aquí su dinerito. Así que ofrecemos una variada gama de alquiler turístico, tanto legal como ilegal (aquí no nos andamos con chiquitas), apta para todos los bolsillos. No hay más que echar un vistazo a cualquiera de los principales portales de alquiler para comprobarlo. Si la vida y los negocios (sean cuales sean) te sonríen, la isla es tu lugar. Mansiones por 16.000 euros la noche en las que te recibirá un solícito mayordomo, con cascadas de agua y hasta cuevas en piscinas, un chef que prepara los manjares más deliciosos (eso sí, hay que pagarlo aparte), con bodega y pista de baile por si quieres montar fiestas (también hay que pagar extra por los saraos). Si, por el contrario, el visitante es de clase media (la isla no es para pobres) y no le da la nómina para semejantes lujos, dispone también de un abanico de infraviviendas, que se disfrazan en los anuncios como lugares bohemios o hippies, ese concepto difuso del que tanto rédito saca Ibiza. Tienda de campaña «a la sombra de un gran pino» por 60 euros la noche o una chabola con sombrilla por 40 les valen para presumir en Instagram de su «experiencia ibicenca».