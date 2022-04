Abusos a mujeres ebrias

Recuerdo un carnaval en Lanzarote hace veinte años en el que bebí tanto en una fiesta en el piso de unos amigos que no llegué ni a salir de bares. Me dormí directamente en la casa donde habíamos estado un grupo de compañeros antes de salir a la calle. Uno de ellos se quedó conmigo para no dejarme sola. Me acostó en su cama, se fue a dormir al sofá y no me quitó ni una horquilla de la cabeza de las muchas que llevaba para que no se me cayera la peluca rubia de Marilyn, que junto al icónico vestido blanco, formaba parte de mi disfraz. Tonteamos algo esa noche pero él no quiso que pasara nada entre nosotros porque yo iba muy bebida. Fuimos pareja durante varios años después de esa noche, que ahora recuerdo con cariño. Sin embargo, abusar de una mujer ebria está de actualidad por desgracia. La semana pasada se celebraron en Mallorca un par de juicios donde dos mujeres denunciaron que sus amigos se habían aprovechado de ellas cuando estaban ebrias. Días después un 'streamer' llamado ‘El Xokas’ salió a la palestra explicando que el truco de sus amigos para ligar era esperar a que las mujeres se emborrachasen para llevarselas a casa. Tal vileza me produce náuseas y el rechazo más absoluto hacia este tipo de personas.