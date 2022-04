Saoko, Vicent, saoko

Cuando escribo esto hay dos cosas que ocupan mi cabeza: el nuevo disco de Rosalía y el embolado en el que se ha metido el Consell por el vídeo de ‘La Vida Islados’. Sobre el segundo tema, hay algo que no comprendo. Cuando una institución -en este caso, su presidente- decide llevarle la contraria a los informes técnicos de la casa y encajar una nota de reparo, se está exponiendo de una manera muy notable. Supone situarse bajo la lupa de la prensa y de la oposición. En organismos públicos como el Consell, los técnicos son figuras con un gran poder -los políticos pasan, ellos se quedan- y sus informes van a misa. Desautorizarlos públicamente no es aconsejable y, si se hace, debe ser por causas de fuerza mayor. Jugársela por un vídeo promocional cuyo recorrido era más que dudoso me parece muy extraño viniendo de alguien como Vicent Marí, que sabe cómo funciona la administración. No lo entiendo. El asunto está en manos de la Fiscalía y ya veremos qué recorrido tendrá. El tema es que en mi cabeza no puedo evitar mezclar este caso con el disco de Rosalía, y me imagino al presidente del Consell respondiendo el informe de la viceinterventora con un «chica, ¿qué dices?», solventando las dudas de su vicepresidente con un «¡¡saoko, papi, saoko!!» y me parto solo. En fin, no me hagan caso.