Negacionismo

En Rusia tienen mucho trabajo ahora las agencias de gestión de la percepción. Es importante que las madres rusas crean que sus hijos mueren en Ucrania por un bien superior al de su propia existencia.

-La vida de su Vladímir no valía nada comparada con lo obtenido a cambio de ella. Ha sido como adquirir oro con barro, quédese usted tranquila.

Si la empresa lo hace bien, es probable que las madres deseen entregar más hijos a la causa. Si lo hace mal, la guerra podría perderse por ese flanco. Una gestión adecuada de la percepción implica manejar inteligentemente los datos de la realidad que juegan en contra y los que juegan a favor del mensaje que se pretende transmitir. En el caso de Rusia, los datos de la realidad juegan en contra, pero tienen a su favor el control de la prensa. Allí no se pueden ver (están prohibidas) las imágenes de los civiles ucranios maniatados antes del tiro en la nuca, ni las de las mujeres violadas, ni las de los niños torturados, ni la de los perros hambrientos alrededor de los cadáveres de los soldados rusos muertos en combate y abandonados, allá donde cayeron, por la fiel infantería de Putin. Pueden filtrarse, es cierto, por las ranuras de internet, que llega a todas partes. La gestión de la percepción se torna entonces más difícil, pero no imposible. Siempre puede decirse que se trata de un montaje cinematográfico, como el de la llegada del hombre a la Luna. Todavía hay gente convencida de que aquel paso pequeño para un hombre, aunque enorme para humanidad, fue rodado en un plató a las órdenes de Stanley Kubrick, me parece.

Es lo que intenta el tal Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, uno de esos seres humanos que han llegado a ser completamente responsables de su rostro (da miedo verle). Para creerse que todos los fotoperiodistas del mundo se han puesto de acuerdo en prestarse a ese juego hace falta mucha ingenuidad o muchas ganas de creerse las cosas, pero nunca se sabe.

Zelensky no necesita gestionar la percepción de nadie porque le basta con mostrar la realidad tal como es. Lo difícil es convencer a alguien de que es de noche cuando es de día. Pero hacer ver que es de día cuando brilla el sol está chupado. En cuanto a los negacionistas, olvídenlos: siempre ven lo que esperan ver.