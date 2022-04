Donde cabe un coche, cabe una persona

Hasta hace un par de meses era un garaje. Conserva su placa de vado, pese a que ya ha perdido su antiguo uso. Lo están reconvirtiendo en vivienda. Han construido un murete de algo más de un metro de altura que ocupa más de la mitad de la entrada, por donde ya no cabe ni un coche achatarrado. Además de la placa, aún mantiene la antigua persiana enrollable metálica (como las de muchos comercios), que probablemente desaparecerá en breves semanas, cuando el interior haya sido totalmente acondicionado y sea sustituida por una puerta convencional y una ventana. De momento ya han instalado los muebles de la cocina en ese nuevo habitáculo de superficie rectangular muy alargada, una caja de zapatos que como muchos otros garajes del barrio de Can Bonet han sido reciclados durante los últimos años en casas, por llamarlas de alguna manera, pues no dejan de ser cubículos que a duras penas llegan a los 15 metros cuadrados y cuya habitabilidad es dudosa. Quizás acabe ocupado por algún familiar, pero es más probable que lo alquile alguna desesperada víctima de la crisis habitacional ibicenca, que pagará a precio de chalé de lujo cada uno de sus escasos metros cuadrados. Cerca, media docena de personas malviven en una casa semiderruida.