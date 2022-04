Los bomberos de Atlantis

Aprovechando la tregua del viento y la lluvia hace unos días me fui dando un paseo hasta la Torre des Savinar para disfrutar de esas vistas imponentes de es Vedrà. Aunque salgo temprano, ya en el acantilado me encuentro con un grupo de chicas de despedida de soltera haciéndose fotos ante la figura recortada del islote. La torre está cerrada, pero algunos artistas han aprovechado para dejar sus firmas con espray azul en las rocas que la circundan. A la vuelta la cosa está más animada. Ya en la explanada desde donde se baja a sa Pedrera, en la que han montado unos círculos de piedra -algo al parecer muy espiritual- me topo con una pareja de turistas franceses de mediana edad que me preguntan por Atlantis. Van en pantalón corto y camiseta, así que les advierto de que la bajada, y sobre todo la subida, pueden ser peligrosas. Me dan las gracias antes de comenzar el descenso con una sonrisa. Por el camino me cruzo con varios grupos más, otros me vuelven a preguntar por Atlantis. Esto en una mañana de un día entre semana del mes de abril. No me extraña que los vecinos y los bomberos estén ya temiendo a la temporada. Que el Grupo de Rescate Vertical nos pille confesados.