Ni monstruos ni psicópatas: machistas

Veamos qué tienen en común los hombres que han protagonizado las agresiones a mujeres, niños o niñas de los últimos días. El hombre que asesina a su hijo, Jordi, de 11 años, a cuchilladas para vengarse de su madre, a la que maltrataba y que había decidido separarse de su verdugo. El hombre que asesina a una niña de 14 años, Erika, una vecina, a la que sorprende en el portal de su casa cuando ella llega del instituto, probablemente tras intentar violarla; un individuo que ya había sido denunciado por otras chicas por agresión sexual. El hombre que atropella y mata a su pareja, una mujer de 41 años. El hombre que se salta la orden de alejamiento y asesina con un arma blanca a su expareja, Victoria Cristina, de 47 años, y hiere gravemente a su compañero. El hombre que embiste con su coche, a cien kilómetros por hora, al auto parado de su vecina Jéssica, de 29 años, que le había rechazado y a la que sometió a una vigilancia continua durante años; y la mata. Estos y tantos otros hombres tienen en común una mentalidad y un patrón de comportamiento machistas, articulados sobre la convicción de que la mujer debe estar a su servicio, y si no se somete, consideran que tienen el derecho a utilizar la violencia contra ellas. No tienen enfermedades mentales, no son «monstruos»: golpean, violan, vejan y matan a las mujeres porque son machistas, y hay muchos entre nosotros. Todos estos asesinatos y agresiones tienen un hilo conductor, un origen, que debemos ser capaces de identificar para poder combatirlo: el machismo es la causa de la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones. No desviemos el foco ni miremos hacia otro lado.