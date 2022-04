La degradació del transport públic d’Eivissa

Al llarg de la legislatura del govern del Consell Insular del PP i Cs, el servei de transport públic a l’illa d'Eivissa s’ha anat degradant un dia darrere l’altre. Han set constants les queixes de les persones usuàries, residents i turistes, personal de les empreses concessionàries, sindicats i ajuntaments, que a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials han denunciat la falta d’informació o d’informació deficient, el mal estat de les parades o la falta d’aquestes, la reducció d’expedicions en ajuntar línies en una sola, casos de persones que han quedat en terra perquè els autocars anaven plens, aglomeracions dins del bus en plena pandèmia per la reducció de freqüències, la falta de sistemes de pagament sense contacte o per l’estat d’una flota cada vegada més envellida, entre altres moltes queixes.

I davant d’aquesta situació insostenible, la resposta de l’equip de govern del Sr. Vicent Marí i del conseller de Transports, Sr. Javier Torres, ha set sempre la mateixa: «Hem d’esperar a la posada en marxa de les noves concessions de transport públic». Però, i mentrestant, quin servei de transport públic hem de donar, especialment en el temps actual d’encariment del preu del combustible, quan moltes persones i famílies voldrien optar pel transport públic?

Aquestes noves concessions ja acumulen gairebé tres anys de retard, a causa de la decisió política de paralitzar l’aprovació del Pla de Transports de la legislatura progressista al Consell Insular, sense cap justificació tècnica, abocant el transport públic a l’actual situació límit, molt allunyada de ser una alternativa real al cotxe privat.

El setembre de 2021, el grup PSOE va presentar la proposta d’un Pla de xoc de millora del transport públic de l’illa d’Eivissa per resoldre aquestes deficiències, mentre no es posen en marxa les noves concessions. Una moció que va ser rebutjada pel PP i Cs, de la mateixa manera que varen rebutjar una moció anterior per sol·licitar l’ampliació de la gratuïtat de la targeta T-Jove fins als vint-i-sis anys. Segons l’actual equip de govern del Sr. Vicent Marí, incrementar la bonificació del transport públic d'Eivissa seria una despesa «inassumible» per a aquest Consell Insular. Així ho va expressar el conseller de Transports, Sr. Javier Torres, mentre criticava el finançament que rep el Consell Insular d'Eivissa en matèria de transport públic.

Voldria recordar-li al Sr. Javier Torres que en la legislatura passada, amb la mateixa llei de finançament del Consell, es va recuperar la gratuïtat de la T-Daurada i es va crear la targeta T-Jove, gratuïta per a menors de divuit anys. El que rebem en transport públic ho marca la Llei de finançament dels Consells Insulars, aprovada el 2014 pel Partit Popular, amb el senyor Bauzá, que ara està en Ciutadans, i el senyor Marí Bosó, antic conseller balear d’Hisenda i actual president d’aquest partit a Ibiza, per cert, amb el vot en contra del grup Socialista.

En l’actual legislatura, l’aportació del Govern de les Illes Balears al finançament del Consell d'Eivissa ha augmentat fins als 60,6 milions d’euros que rebrà el 2022. Això són 7,7 milions d’euros més que en l’exercici anterior. I un increment de prop de 22 milions respecte el 2015. A part, el Govern de les Illes Balears ha fet aportacions extra als consells insulars durant el 2021 en ajudes al transport: el Consell d'Eivissa ha rebut 5,75 milions d’euros, 3,5 milions per compensar la caiguda d’ingressos de les concessions de transport durant la pandèmia i 2,25 milions en recursos addicionals.

També s’ha d’aclarir que l’increment de recursos aprovat recentment pel Consorci de Transports de Mallorca (CTM) per fer front a l’augment dels costos del combustible, així com a altres despeses derivades de nous serveis, no prové d’una aportació extra del Govern de les Illes Balears cap a aquella illa, sinó d’una redistribució del pressupost actual dins de la conselleria, cosa que el Consell Insular d'Eivissa podria fer igualment emprant els seus romanents de tresoreria o modificant partides, com fan totes les administracions.

De fet, ara mateix, el Consell Insular d'Eivissa té als bancs un fons líquid de 80,9 milions d’euros i un romanent disponible de 47,5 milions. És a dir, el Sr. Vicent Marí té recursos més que suficients per dur endavant importants actuacions en favor d’un impuls del transport públic, en comptes de deixar que es degradi com fa ara i reclamar uns sous que no necessita, perquè ja els té i no els sap invertir.

Com tampoc no hi ha cap justificació per explicar que després de tres anys de legislatura encara no s’hagi posat en marxa un pla per rehabilitar i condicionar les parades ja existents i instal·lar-ne de noves. El Sr. Javier Torres, si té dificultats per millorar les parades, ja que suposa una actuació d’expropiació a les carreteres insulars, ho té fàcil: només ha de picar la porta que té al costat, la del Sr. Mariano Juan, conseller d’Infraestructures Viàries, i acordar amb el seu company d’executiu un pla d’actuacions.

Lamentablement, el Sr. Javier Torres, pareix obviar que el Consell Insular d'Eivissa té totes les competències en matèria de transport públic i que té el finançament i recursos suficients per fer possible aquesta millora. La seua actitud, i la del Sr. Vicent Marí, de preocupar-se més en fer oposició al Govern de les Illes Balears que a gestionar les competències del Consell Insular, provocarà que un estiu més, a pesar que ens trobam a l’inici d’una temporada turística amb unes molt bones previsions d’ocupació, no puguem tenir els nous autobusos circulant per les carreteres de la nostra illa. Mentre les noves concessions no arribin, demanam que, almenys, no deixin que el transport públic de la nostra illa es continuï degradant, com està passant d’ençà que PP i Cs governen al Consell d'Eivissa.