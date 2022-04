‘Benet’, el nuevo Krugman

No hay pleno sin su apartado de mociones paracaídas, las que llegan desde las sedes centrales de Madrid. Los políticos pitiusos las defienden bien porque son muy obedientes, bien porque creen que es el momento de demostrar que lo municipal se les queda pequeño y que, en realidad, están hechos para la alta política. Aparcan lo local para ascender al Olimpo de lo nacional. En el pasado pleno de Santa Eulària hubo tres: para «exigir» al Gobierno que no lleve a cabo la armonización fiscal y baje los impuestos de la energía (ambas del PP) y para tirar de las orejas a Putin por invadir Ucrania (del PSOE). Seguro que Pedro Sánchez y el líder ruso siguieron el pleno por streaming y temblaron de miedo. «Lamentable que a lo mejor la prensa no se haga eco de lo que se ha dicho». La frase la dijo Vicent Torres, Benet, portavoz del PSOE, en referencia a esas mociones, en las que invirtieron dos largas horas. Efectivamente, nada salió, pues lo dicho ya se escucha a diario a sus líderes españoles. Aun así, recordemos una perla del propio Benet, metido a Paul Krugman, en ese pleno: es «esperanzador», dijo, que el rublo se aprecie, señal de que el conflicto acabará pronto. No, no es esa la razón. Ojalá tenga más vista y esté mejor asesorado en su flamante puesto para captar fondos europeos en Vila.