El Govern balear ha aprobado un plan de choque de cien millones de euros para hacer frente a los efectos de la crisis por la invasión rusa de Ucrania. De esa cantidad, doce millones están destinados a mejorar el transporte público de Mallorca y a fomentar su uso entre la población de la isla, mediante el aumento de frecuencias de bus y tren, la ampliación de horarios, la revisión del precio de contratos públicos con empresas de transporte e incluso bonos de cinco euros para los nuevos usuarios de la tarjeta intermodal. Sin embargo, el Govern no piensa destinar ninguna cantidad a Ibiza, Formentera y Menorca para lograr el mismo objetivo.

El Govern justifica esta decisión argumentando que en Mallorca el transporte público sigue siendo de su competencia mientras que en las demás islas ha sido transferida a los consells insulares, que son los responsables de este servicio. Pero en este caso no caben los subterfugios competenciales, no estamos ante la gestión del presupuesto ordinario del Ejecutivo balear, sino ante un plan excepcional y unos fondos extraordinarios para todo el archipiélago, y si ese plan para paliar los efectos de la crisis en todas las islas contempla recursos adicionales para el transporte público ha de ser para el de todas las islas y no únicamente para el de Mallorca. Se trata de una flagrante discriminación de Menorca y las Pitiusas, precisamente las islas donde el transporte público funciona peor, ofrece menos alternativas a la población y sufre preocupantes carencias.

No deja de ser llamativo que, al presentar este plan de choque, tanto el Govern balear como la presidenta Francina Armengol omitieran explicar que los doce millones para incentivar el uso del transporte público eran sólo para Mallorca. Tal como lo anunciaron («Incentivamos el uso del transporte público. 12 millones €»), daban a entender que la inversión era para todas las islas, al igual que el resto de las medidas. Una vez más, el Govern confunde, voluntaria o inconscientemente, la realidad y el interés de Mallorca con el del conjunto de Balears. Este error, tan habitual aún, refleja el desconocimiento que tienen muchos políticos y altos funcionarios mallorquines del Govern sobre la situación de cada una de las islas. Mejorar el transporte público de Mallorca no es mejorar el de Ibiza, Menorca o Formentera. Y lo cierto es que, además de hurtar a las islas menores unos fondos a los que tienen derecho también, el Govern jugó a la confusión para no poner en evidencia su injusto y arbitrario reparto, que castiga a las islas que gestionan las competencias de transportes con una menor dotación que la que recibe Mallorca.

Es evidente la necesidad de mejorar el transporte público y de hacerlo más atractivo para los ciudadanos, pero lo que es censurable es que el Govern solo lo haga en Mallorca. De hecho, el mismo día que la presidenta Francina Armengol presentó el plan de choque en el Parlament, su socio de gobierno (en el Govern y en el Consell de Menorca) Més per Menorca le reclamó un mínimo de 1,5 millones para mejorar el transporte público de la isla, y le pidió que acuerde con la institución insular aumentar la dotación presupuestaria de la transferencia, “porque los ciudadanos de todas las islas tienen los mismos derechos a beneficiarse de estas ayudas extraordinarias”. También el Consell de Ibiza ha manifestado que es “injusto” que se destine dinero a Mallorca y no a las demás islas.

La situación es excepcional y por ello requiere medidas excepcionales, tal y como el propio Govern admite al aprobar el paquete de acciones frente a la crisis. En este contexto se enmarca precisamente la decisión de invertir una cantidad extraordinaria para mejorar el transporte de autobús y tren de Mallorca, pero la misma necesidad imperiosa existe en las otras islas. En diciembre de 2020, el Govern balear repartió entre las cuatro islas 11 millones procedentes del Gobierno central destinados a paliar el déficit de las empresas concesionarias del servicio público de autobús en las islas, debido a la reducción de pasajeros por la pandemia. Ahora nos enfrentamos de nuevo a unas circunstancias excepcionales, con un incremento disparado del precio de los combustibles y la energía y la necesidad de reducir el consumo, que precisan medidas excepcionales. Pero no pueden ser solo para unos. Si hay una partida extra para Mallorca, el Govern debe habilitar otras -en proporción a su dimensión, población y necesidades- para las demás islas, y no añadir una discriminación más al memorial de agravios que acumulan ya Ibiza, Formentera y Menorca.

