Estaba en México cuando López Obrador, entonces alcalde de la capital, aprobó una pensión mínima universal para los mayores. Al poco, la señora Carmen llamó a su chófer para ir al banco a arreglarse el cobro ya que, nos explicaba, era «su derecho», mientras legiones de ancianos que sobrevivían a duras penas haciendo encargos, limpiando botas, ofreciendo sus servicios junto al Zócalo... seguían igual de miserables porque no se enteraron, no supieron cómo pedirla o no tenían papeles. He pensado hoy en esta anécdota oyendo a conductores quejándose de que los 20 céntimos por litro de carburante «no se notan». ¿En serio? Si alguien estima que un ahorro de 8 o 10 euros por llenar el depósito no es dinero, es que éste le sobra y no necesita un descuento que a la postre pagaremos entre todos. A mí me dan dentera las medidas populistas que meten en un mismo saco a los que precisan del vehículo para trabajar y desplazarse que a los que queman gasolina alegremente, a los que no llegan a fin de mes y a los que andan sobrados, pero entiendo el clamor social ante el alza de precios. Sin embargo, con esta bonificación el Gobierno no nos ha ofrecido una solución sino un mero parche temporal, y electoralista, frente a una crisis energética que, con el agotamiento de los combustibles fósiles, va a seguir agravándose y nos obliga a replantearnos incluso nuestro propio sistema de movilidad insostenible. En las islas, al menos, pensamos a más largo plazo y por eso Armengol destinará 12 millones de euros a impulsar el transporte público... solo en Mallorca.