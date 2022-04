Machismo en la Justicia y escándalo

Hay jueces machistas y sentencias escandalosas. Hay mujeres que sufren un nuevo calvario cuando deciden dar el paso y denunciar violencia machista, y se enfrentan a un ambiente hostil en un juzgado donde son cuestionadas y examinadas hasta por el largo de su falda. Hubo un juez que vio «un ambiente de jolgorio y regocijo» en la grabación de la violación en grupo de una chica de 18 años por parte de cinco hombres (los que se autodenominaban ‘La Manada’) y un tribunal que no apreció ni violencia ni intimidación en aquel ataque atroz, por lo que les condenó por abusos sexuales y no por agresión (lo que todos conocemos por violación). Más tarde el Tribunal Supremo corrigió el despropósito y les impuso una pena mayor por violación continuada. Un micrófono abierto delató a otro juez que llamó «bicho» e «hija de puta» a una modelo famosa que había puesto una denuncia por violencia de género. Otro se ha ensañado hasta la crueldad con Juana Rivas, madre de dos niños y un caso ilustrativo de maltrato institucional. El cartel de una humorista gráfica en una exposición contra la violencia machista en Palma que ha levantado la indignación del Tribunal Superior de Justicia de Balears, asociaciones de jueces y hasta de la propia ministra, Pilar Llop, mostraba a una mujer maltratada ante un juez que dice: «¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!». El IbDona ha retirado esa obra para evitar la polémica (aunque este lamentable acto de censura la ha avivado), pese a que pertenece a una exposición financiada por el Ministerio de Igualdad que lleva tres años itinerante por el país. El corporativismo hipócrita y las presiones institucionales podrán lograr que se retire un dibujo molesto, pero no cambian el fondo del problema, que es lo que denuncia la obra de Diana Raznovich: la mirada machista y misógina de ciertos jueces, que trasladan a sus decisiones, por lo que las víctimas quedan desprotegidas y más vapuleadas. La perspectiva de género en la Justicia es una asignatura pendiente, a pesar de los avances. Escandalizarse por que alguien lo diga, lo dibuje o lo escriba no cambia esa realidad.