Sobre alguna afirmació errada referent a serps i sargantanes

M’agradaria poder transmetre algunes consideracions sobre l’article publicat en aquest diari sota el títol «No, las culebras no se comerán todas las lagartijas de Ibiza antes de 2030».

En primer lloc, presentau qui ha dit aquesta frase com «El mayor experto sobre «Podarcis pityusensis», afirmació difícil de provar i de rebatre, òbviament, però que per les seues afirmacions em sembla que, almenys sobre el terreny, no mereix tal qualificatiu. No es poden mesclar els gats en la desaparició de les sargantanes. A Ibiza hi ha gats (tants o més que ara) des de temps immemorial i no han fet perillar mai les sargantanes. És cert que els gats, com a caçadors que són, quan poden mengen alguna sargantana, i també algun pardal, ratolins..., i ara serps fins i tot! Però la quantitat de sargantanes que puguin menjar-se els gats no té res a veure en la seua desaparició. Mai cap gat s’ha ficat als trencs d’una paret per arribar als nius de sargantanes, com sí que fan les serps.

S’atreveix a dir, el Sr. Valentín Pérez, que tenim una visió infantilitzada (i mediatitzada per la religió) del món animal, on la serp és un animal demonitzat i el gat idealitzat pel «món Disney». Potser que per a alguna gent de ciutat que no conegui els animals de prop pugui ser així, però la generalització és falsa. A Ibiza, qui més qui menys, coneixem els animals bé prou per distingir entre un gat real i un gat de peluix o de dibuixos animats.

Hi mescla també l’urbanisme i les parets encimentades, que evidentment tampoc són part primordial del problema. N’hi ha centenars de kilòmetres de paret de pedra seca i de racons per viure-hi milions de sargantanes si ningú se les menja.

Diu que no és cert que les sargantanes hagin desaparegut de tot el nord-est d’Ibiza. Bé, ignoro quan sovint ve el Sr. Pérez a Ibiza i si la té molt recorreguda, però jo hi som cada dia i puc assegurar-li que per casa (al centre de l’illa) fa anys que no se’n veu cap ni una, de sargantana. De serpents moltes, en canvi. L’estiu passat en vaig caçar vint-i-tres.

L’afirmació que «pel fet de no veure sargantanes no vol dir que no n’hi hagi» pot ser correcte filosòficament, però absurda en l’àmbit pràctic i real. També em sembla penosa la desqualificació de la feina d’una companya, com és Elba Montes.

Recordau Perogrullo? Quan els filòsofs discutien sobre si el moviment era real o una simple il·lusió, ell feia dos passes i els deia «que rucs que sou, mirau: el moviment es demostra caminant».

En aquest sentit, el Sr. Pérez podria ser un gran filòsof a escala abstracta, però a la pràctica, i permeti’m la perogrullada: si no n’hi ha, no n’hi ha, de sargantanes. A casa, on abans les veia a dotzenes, les he deixat de veure des de l’aparició de les primeres serps. Negar l’evidència no té sentit.

Realment ningú no pot posar una data exacta a la desaparició de les sargantanes a Ibiza, ni si serà total o en quedarà algun reservori en algun lloc inaccessible per a les serps (hi ha algun lloc inaccessible per a les serpents?), però unes afirmacions que minimitzen el problema i que poden desmotivar tantes persones com ara estam col·laborant en evitar l’expansió de serpents a Ibiza no em sembla encertat ni adient.

Gràcies per la seua atenció.