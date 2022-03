Transportes vendo que para mí no tengo

Creeré en las bondades del transporte público cuando vea a los ediles, alcaldes, consellers, presidentes y otros cargos que se llenan la boca con ellas llenar autobuses para ir a su trabajo, en lugar de aparcar cómodamente con sus coches cerquita de éste o incluso en garajes solo para ellos, completamente gratis. Utilizaré el transporte público cuando vea a todos esos responsables políticos utilizarlo para llevar a sus hijos al colegio en lugar de trasladarles en sus vehículos. Haré apología del transporte público cuando vea cómo ellos y sus familias van a la playa en verano en bus. Solo entonces. Mientras tanto, seguiré pensando que el transporte público de Ibiza es insuficiente, con frecuencias escasas y mal diseñadas y que no hay manera de sustituir la rapidez y la comodidad del coche ahora mismo (y de los taxis y el caos que hay montado ya ni hablo. Y de las bicis y los flamantes carriles que se despintan con cuatro gotas, tampoco). Porque lo fácil, lo ‘bienqueda’ es promover un transporte público que no es ahora mismo una alternativa real de movilidad para los ciudadanos. Desde luego no lo es para los políticos de la isla. Nos apuntaremos todos cuando les veamos saludando por la ventanilla del bus... Y no un único día para la foto. En Ibiza se hace realidad un chiste que leí en Twitter: -¿Vendrás a la cita en coche? -No, iré en autobús. -¿Ah, pero tienes un autobús?