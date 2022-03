Llevo más de un mes intentando pedir cita para la Dirección General de Tráfico en Ibiza. Siempre sale inténtelo más tarde que no hay horarios. Me presento directamente en la oficina, la oficina completamente cerrada. Desde una ventanita sale una chica de seguridad que atiende. Le explico que llevo mucho tiempo intentando coger cita para un trámite pero que no hay posibilidad de hacerlo desde la página, ni siquiera llamando al 060. Un hombre que espera en la cola explica que él hace seis meses que lo lleva intentando.

La chica de seguridad, que da la cara, me dice que tengo que seguir intentándolo, que no sabe cuándo salen los horarios, que hay que intentarlo cada media hora... (cosa que ya había hecho sin éxito...). Le pido una hoja de reclamación, se niega a dármela, hecho que contradice a la página oficial de la dirección general en donde se especifica que se pueden pedir las hojas in situ. La chica me dice que como yo no estoy dentro de la oficina es como si no estuviera y que tengo que pedir cita previa para hacer la reclamación con lo que vuelvo a estar peor que al principio… ¿? Le insto a que hable con dirección, y vuelve sin las hojas de reclamaciones, alegando lo mismo, que no estoy dentro, que no soy persona física, que estoy afuera. ¿Qué puede hacer una ciudadana de a pie, obligada a pagar sus impuestos, pero incapaz de defenderse ante una burocracia sin rostro?