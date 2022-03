Los amigos que se fueron de Ibiza

A finales del verano pasado se fue otra amiga de Ibiza. En plena mudanza, Lissi me invitó a que fuera a verla para regalarme cosas varias de madre a madre. Nos tomamos un café y comenzó la operación de trasvase. Lo que iban a ser cuatro cosas se convirtió en mi coche petado hasta arriba con un triciclo, un andador parlanchín, pósters, una piscina, cubiertos de bebé, un baby cook, libros infantiles, un columpio, colchonetas, dos chaquetas para mí y otra de hombre, más juguetes y una almohada de embarazada. Casi nada. Al ver el coche tan lleno, en el que casi no cabía ni mi hijo, me acordé de las carreteras de Andalucía en verano cuando me cruzaba con magrebíes que bajaban de Francia a Marruecos cargados hasta los topes. Con mi coche repleto de cosas, mientras cerraba la puerta del maletero, vi a mi amiga irse de espaldas hacia su casa y le dije, antes de perderla de vista: “Me gustaría haberme tomado más cafés contigo”. “A mí también”, me respondió. Y desde ese momento entró a formar parte de esa extensa lista de amigos que se han ido de la isla en estos diez años porque los alquileres son caros, porque no pueden comprarse una casa en Ibiza o porque laboralmente la isla es muy limitada, como fue el caso en esta ocasión.