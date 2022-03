Nostalgia de quioscos

Echo de menos los quioscos. Echo de menos levantarme por las mañanas para ir al quiosco de prensa y que mi hijo me acompañe a comprar el diario para conseguir de regalo el preciado Chupa Chups de los domingos junto a su cómic. Echo de menos la mesa llena de periódicos en blanco y negro, las vitrinas llenas de revistas a todo color y dar los buenos días al quiosquero que te sonreía (o a veces no) detrás de la ventanita enmarcada con chuches, pasatiempos y bolsas de patatas.

El quiosco y el quiosquero eran parte del barrio, perdón por el error, eran el barrio. Los quioscos conseguían que nuestros barrios fueran mejores. El quiosquero era el psicólogo, el informador de la política, el consejero y, sobre todo, el amigo. Sus “buenos días” siempre presagiaban algo bueno. Llámenme carca, pero lo echo de menos.

Hace unas semanas el periodista y editor Andrés Rodríguez (@ArodSpainMedia) comentaba lo siguiente en una entrevista en Ebusus Sociedad Cultural: “Tenemos un problema que alguien tiene que solucionar, los quioscos son vertebradores de ciudades […] no nos deberíamos plantear una ciudad sin quioscos. Y yo creo que las ciudades y los ayuntamientos deberían proteger los quioscos para vertebrar las ciudades”. No puedo estar más de acuerdo con estas declaraciones y por eso creo que es necesario que el Consistorio de Ibiza instale en Vara de Rey un quiosco. En febrero del año 2018 el paseo perdió una parte de su alma cuando cerró la librería. Ha llegado el momento de que le devolvamos el espíritu perdido. Este ataque de nostalgia me ha hecho reaccionar y en el próximo pleno municipal pediré que se realice un concurso de ideas para instalar un quiosco en este enclave tan carismático de nuestra ciudad.

El siglo XXI se está caracterizando por que las personas vuelvan a ser el centro neurálgico de la ciudad, que las calles sean para las ellas y sin quioscos no serán del todo nuestras. Las instituciones son responsables de sacar de la UCI a nuestros quioscos porque son bien de interés cultural. El Ayuntamiento de Ibiza no puede darles la espalda y tienen que apoyar iniciativas que eviten su desaparición. Espero que mi sueño, poder ir con mi hijo a comprarle el Chupa Chups y el cómic de Pokemon al excelente quiosco de Vara de Rey, se convierta en realidad. Hasta que no vea un quiosco instalado, lo echaré mucho de menos.