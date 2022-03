Ni ‘bunyols’ ni trabajadores

Leche, azúcar, harinas, aceites..., si se sigue arramblando con los estantes los ayuntamientos, en vez de a 'bunyols' y 'orelletes', van a tener que empezar a invitar a sal en las fiestas patronales, porque es de lo poco que nos sobra en las Pitiüses, además de piratas. Según un informe de 2020, aquí producimos menos del 5% de los productos agroalimentarios que se consumen. Así que si falla el transporte, los que no hayamos acaparado pitanza previamente nos pondremos bien cachas y a punto para lucir traje de baño en las atestadas playas de un verano que se augura de récord pese a la guerra de Ucrania. Que tendremos para dar de comer y beber, y ducharse, a las decenas de miles de visitantes que se esperan, lo damos por descontado. El precio ya es otro cantar, para ellos y nosotros. También confiamos en que los turistas no se verán obligados a limpiarse la mierda o servirse la caña solitos, porque siempre habrá desesperados dispuestos a dejarse buena parte del sueldo en una pocilga por necesidad o para conocer la «magia» de la isla, y en que perdonarán el mal servicio, pues difícilmente vendrán los profesionales cualificados por los que clama un sector que vende lujo y reparte migajas. Y en que habrá médicos, enfermeras, maestros, policías... aunque tampoco existan alquileres decentes para ellos. Entre la dependencia y la avaricia, Eivissa vive en una burbuja tan frágil que a veces creo que es un milagro que no nos haya estallado aún en la cara.