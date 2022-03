No puedo ni quiero olvidar los días que pasé infartado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Can Misses. Hace ya algunos años y fue todavía en el antiguo edificio, pero el equipo sanitario ya funcionaba entonces como un reloj, sin perder por ello, para nada, el lado humano de su atención. Recuerdo que más de una vez, encamado con no sé cuántos tubos de estabilización y drenaje, pensé, religiones al margen, que los ángeles de la guarda existen, y que no eran, por cierto, los del catecismo. Eran todos los profesionales que allí nos cuidaban, médicos, enfermeras, incluso los camilleros y el personal de la limpieza. Mi recuerdo viene a cuento porque pienso que no se ha hecho suficiente hincapié en la noticia que aquí leímos hace ya algunas fechas. Me refiero a la renovación de certificados de calidad que ha conseguido la UCI de Can Misses, la ISO 9001 por su sistema de gestión de calidad, la UNE 179003 por el sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente, y la UNE 93200, relativa la carta de servicios y compromisos. Y atención al dato porque no es menor: la UCI de Can Misses es la única de España con las tres certificaciones.

Precisamente ahora, cuando parece que la pandemia va de baja, pienso que es el momento de reconocer el trabajo de estos profesionales, que no dudan en asumir el riesgo que su trabajo les exige. ¿Se imagina el lector el caos que hubiera podido darse –comprensible, por otra parte- si el profesional sanitario se hubiera arrugado o hubiera escurrido el bulto? Han seguido en la trinchera, en el cuerpo a cuerpo. Aceptando en las distancias cortas el peligro que supone, después de su trabajo y exposición al virus, regresar a su casa con el maldito bicho. Nunca les agradeceremos bastante su dedicación. Heroica. Sin paliativos. Por eso sorprende y cabrea que, a pesar de su abnegado esfuerzo, se vean en la necesidad de denunciar una y otra vez la falta de personal y la precariedad laboral, con contratos, en ocasiones, de un solo día. No nos merecemos la extraordinaria sanidad que tenemos. Y no resulta exagerado lo que decía: ellos son los verdaderos ángeles de la guarda. En la UCI nos va la vida.