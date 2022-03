Papeles para el Sáhara

Ucrania defiende su soberanía con uñas y dientes. No hay rendición. Y Occidente admira su valor, le suministra armas y condena a la Rusia de Putin. En nuestras calles no oímos las sirenas de la guerra, pero su eco araña los bolsillos. Más al sur, golpea al Sáhara. El pueblo perseguido, torturado y asesinado por Marruecos, ahora es abandonado en su anhelo de libertad. Y sí, es cierto, en todo este tiempo no ha habido avances en sus aspiraciones. Y ahora las circunstancias han cambiado radicalmente. Si hace unos meses la relación con el reino alauita era necesaria, ahora resulta imprescindible, para España y para el conjunto de la UE. Y Argelia no parece que vaya a ir mucho más allá de la condena verbal.

Todo puede razonarse. Incluso puede tener mucho de complacencia hipócrita rasgarse las vestiduras por el Sáhara, cuando el desierto y la represión más brutal parecen el único horizonte de sus ciudadanos. Pero en esta jugada hemos perdido unas cuantas prendas éticas. Sin duda, es una opción realista. También es real que la defensa de los derechos humanos y el ansia de libertad son más valorados cuando coinciden con los intereses del momento. ¿Dará España papeles a los refugiados saharauis en 24 horas?