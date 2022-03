Marta Díaz se estrella en el juzgado

A Marta Díaz le ha salido el tiro por la culata. La consellera tránsfuga, exvicepresidenta del Consell Insular con el PSOE en el anterior mandato, no quería rendir cuentas sobre cómo utilizó el dinero público para gastos irregulares y más que cuestionables (comilonas, copas, viajes, hoteles, entradas de cine, peluquería, gasolina -pese a que no conducía- y hasta una crema, entre otros; tuvo que devolver casi 3.000 euros porque no pudo aportar justificantes) y le sentó fatal que este diario publicara con qué ligereza escandalosa tiraba de la tarjeta de crédito de la institución. Dinero de todos al que tenía acceso por su cargo público. Así que Marta Díaz presentó una querella por calumnias y «acoso» contra este periódico. La jueza no aceptó la acusación por calumnias y ahora ha archivado la de acoso con un auto en el que avala por completo la labor informativa de Diario de Ibiza. La magistrada es categórica y concluye que es «palmaria y evidente la condición de cargo público de la querellante y palmario y evidente el interés público de lo publicado», que «está amparado por la libertad de prensa y el derecho a la información». Es decir, Diario de Ibiza cumplió con su obligación de fiscalizar a los poderes públicos, pedirles cuentas y dar a conocer las irregularidades en la gestión. Marta Díaz acusó al Diario de hostigarla para destruir su carrera política. Pero su carrera se la ha destruido ella sola, al actuar como si una institución fuera su cortijo. Pretendía que no lo contáramos y quiso castigarnos con una querella disparatada por explicar a los ciudadanos lo que tenían derecho a saber. Marta Díaz es uno de esos personajes que explican el descrédito de la política.