Charcas, charcos y corchos

La definición de charca, según la RAE, Real Academia Española es: «Charca. 1. f. Depósito algo considerable de agua, detenida en el terreno, natural o artificialmente».

Charco no es lo mismo que charca, por la cualidad de «algo considerable» de la charca.

Y la definición de charco según la RAE, también tiene una acepción muy interesante al tema de esta carta, que es: «Charco. 1.m. Agua, u otro líquido, detenida en un hoyo o cavidad de la tierra o del piso. 2. m. Col. Remanso de un río».

Resulta que en la red viaria esencial de la ciudad capital de la isla, existen charcas y charcos. Quien ha conducido en las últimas décadas por el primer cinturón de ronda (vía E10, como la conoce el Departamento Técnico de Infraestructuras Viarias del Consell), conocerá aquellos depósitos algo considerables de agua, que se acumulan en las rotondas de Can Misses y de Joan XXIII. No son charcos, porque son algo considerables. Y lo peor es que nadie les pone solución, aunque llegan a invadir todo el carril interior de ambas rotondas. Lo curioso es que en el centro de la charca hay un desagüe, que debe estar atascado. Pero nadie lo desatasca. Lo mismo ocurre a la salida al segundo cinturón desde s’Olivera. Charca que llega a lago, con desagüe igualmente atascado. Y lo mismo ocurre al inicio del segundo cinturón, junto a la rotonda paso elevado de Jesús. Hoy, sin ninguna alerta por lluvia, había en todos estos sitios, no menos de cuatro dedos de agua. Pero quien lo debe mantener, no tiene cuatro dedos de frente, parece ser.

La acepción muy interesante de charco es lo que ocurre también en el segundo cinturón (vía E20, como la conoce el Departamento Técnico de Infraestructuras Viarias del Consell). Y ocurre en varios puntos. En dirección al aeropuerto, una vez superada la charca de la rotonda de Jesús, a unos 100 metros del desvío hacia Blanca Dona en dirección al aeropuerto, un remanso de un río cruza los dos carriles de izquierda a derecha.

Hoy, con ese color tierra, el caudal era bien visible y los coches reducían la velocidad. Otros días, con el agua más limpia, el golpe al volante es importante. Y circulamos por el segundo cinturón, no es una carretera secundaria.

Sorprende ese remanso de agua, de izquierda a derecha, y uno se preguntará ¿de dónde viene? La respuesta está unos 500 metros más adelante, siguiendo en dirección al aeropuerto, justo después del paso inferior bajo la rotonda de la Ctra de Sant Antoni (via EI600, antes C731, como la conoce el Departamento Técnico de Infraestructuras Viarias del Consell). En este punto, el agua que que no puede drenar por hierbas y barro en el guardarraíl, que discurre sobre la vía desde Can Misses o desde el polígono de Can Bufí, sigue su curso de río remansado y cruza el segundo cinturón de derecha a izquierda. Otra vez, el golpe al volante nos hace recordar que alguien no ha imaginado del todo bien ese diseño ni tampoco alguien ha procedido como tocaría a su mantenimiento.

De las presas, embalses y pantanos que se producen en los badenes elevados de todos y cada uno de los pasos elevados del Carrer de Corona, por delante del Hospital de Can Misses, se podría escribir otra carta. El agua va fluyendo como puede, sobre los badenes, porque los aliviaderos se atascaron hace años y nadie, absolutamente nadie, ha recordado que se pueden desatascar. Esa calle ya no depende del Consell. Es de l’Ajuntament.

Tareas también tiene el Departamento Técnico de Vías de l’Ajuntament, de primer cinturón hacia el centro. Allí hay charcas y charcos, presas, embalses y pantanos en casi cada esquina.

Los desagües no se han taponado con un corcho. No señor. Se han taponado por el paso del tiempo y las hojas y residuos que van a parar allí. Y allí quedan parados, hasta que alguien se acuerde de destaponarlos. Por el motivo que sea, a ese alguien se le ha olvidado.

‘Cap de suro’, ‘cabeza de corcho’, nos decía mi abuelo cuando nos olvidábamos algo importante. El corcho también flota, y además hace un buen vino. ¡Recórcholis! Arredefotre!