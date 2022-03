Dos Ramones vivos en Ibiza

Marky Ramone no es el último Ramone vivo como se escribe tantas veces, por ahí andan todavía Richie y C. J. Tampoco es un Ramone original, pero sí es el batería que marcó el ritmo enloquecido de la banda durante más tiempo, aguantando la dictadura de Johnny. Hay más, hay otro Ramone vivo, Elvis, también batería, aunque solo duró dos conciertos «desastrosos», según la sentencia de Joey, antes de que Marky regresara a la banda tras dejar atrás los excesos con el alcohol y las drogas. Ese Elvis no es otro que Clem Burke, de los primeros Blondie. Y aquí está la gracia del asunto, Marky y Clem estarán juntos pinchando en el festival ContrastIbiza, que se celebrará en sa Punta des Molí de Sant Antoni del 26 al 28 de mayo, con la susurrante voz de Sophie Auster (hija de don Paul) como cabeza de cartel. Habrá que ver cómo se llevan hoy, tras pasar por una de las bandas más tormentosas de la historia del rock, pero sobre todo será la oportunidad de disfrutar de dos músicos de esos que guardan historias para dar y regalar. Porque Clem ha tocado con Blondie, sí, pero también con The Romantics, Iggy Pop, Bob Dylan, Pete Townsend, Joan Jett y Eurythmics... Ahí queda eso.