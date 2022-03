Preocupación

Lo de preocuparse no deja de ser un cúmulo de sensaciones que sobrevienen de situaciones externas que acaban afectándote de cerca, o eso dicen algunos psicólogos con título y yo me lo creo a pies juntillas. Pero es que además la situación, en general, no está para menos. Ya no solo en la geopolítica y en la globalización del conflicto de Ucrania donde las imágenes cada vez nos entristecen más y nos hacen salir los sentimientos más primarios contra quienes han provocado la masacre. Tampoco por las consecuencias que nos auguran los que entienden de economía y que las vemos plasmadas en la inflación, en la desesperación de algunos sectores primarios porque a estas alturas del partido ya están trabajando a pérdidas (lo cual imposibilita a medio plazo la viabilidad de su propia explotación). También porque terminará afectando de forma muy directa al poder adquisitivo del ciudadano y eso sí que es una globalización del empobrecimiento. Ya me dirán si no es para estar preocupado (todo eso sin calcular las consecuencias del cambio de postura de España sobre el Sáhara).

Esas y otras son las conversaciones de bar de una semana pasada por agua y con mal tiempo en el mar que ha mantenido nuestra flota pesquera amarrada a puerto (lo del martes fue en solidaridad con el sector). Se pueden imaginar cómo es el ‘mar’ de dudas sobre cómo fue la ‘normalidad’ perdida hace ya dos años y que tratamos de descubrir de nuevo pero no nos dejan. Repasados los acontecimientos que nos anuncian las teles, la conversación deriva hacia cosas más prosaicas, pegadas al terreno que pisamos, y empieza la discusión sobre la falta de personal para esta temporada. A casi todos (generalizar es peligroso) les falta alguien para completar la plantilla. Dichoso aquel (repiten los más incrédulos) que ha conseguido cerrar lo del personal. Porque a la escasez de oferta frente a la demanda, se une la dificultad de la vivienda en la isla. No ya los precios que suponen para algunos más de la mitad de su sueldo, sino a la falta física de algún rincón mínimamente habitable para una temporada que se presume larga y abundante. Anda el personal revolucionado con el tema por lo que afecta a la calidad de un servicio que debería estar en la excelencia y que a lo mejor se queda en lo ‘correcto’. A mí se me ocurre además: ¿cómo van a solucionar lo del carril bici por donde pasa el tercer cable? Por ejemplo. Bueno de los quioscos ni hablamos...