Por lo visto, la mayoría de accidentes de tráfico ya no son consecuencia de no llevar el cinturón puesto, o de no ir en moto con el casco. Ni siquiera del exceso de velocidad. Los siniestros ocurren en su mayor parte por otra causa: el móvil. Aunque estemos conduciendo, es oír el sonidito de la entrada de un mensaje y precipitarnos hacia el teléfono, olvidando que nos va la vida en ese gesto. Y no, no es que estemos esperando el diagnóstico de una enfermedad, el mensaje de un familiar moribundo despidiéndose o la confirmación de que nos han ingresado la nómina a tiempo para pagar la hipoteca. Los wasaps por los que nos jugamos la vida suelen ser memes, gifs, corazoncitos, cotilleos o uno de tu pareja pidiendo que subas el pan. Así de enganchados estamos. Yo misma entono el mea culpa. Conduciendo no, pero andando por la calle más de una vez y más de dos he estado a punto de tragarme un bolardo, una señal o una marquesina de autobús por ir pendiente del aparatito. Ahora la DGT va a castigarnos por llevar el móvil en la mano mientras estamos al volante, incluso aunque no lo estemos usando. Porque es un arma que puede matarnos por mucho que no lleve balas. Nos quitarán seis puntos del carnet, que solo podremos recuperar si pasamos dos años sin cometer infracciones. Si wasapeas, no conduzcas. Ahí dejo el nuevo eslogan para la DGT.