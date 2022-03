Fa algunes setmanes, essent a Barcelona, vaig tenir ocasió d’anar a veure una obra de teatre excepcional: ‘L’Oreneta’, del dramaturg Guillem Clua. L’obra parteix d’un fet real, d’una tragèdia que va tenir lloc a Orlando (Florida), el Dia de l’Orgull Gai, i que va acabar amb la vida de més de cinquanta persones. Qui va perpetrar l’atemptat va ser una persona que no s’acceptava a si mateix tal i com era, i que va desbocar-se de forma violenta, fins al punt d’assassinar una gentada i de deixar-ne ferits un nombre semblant. El terrorista era un home d’origen afganès, pare d’uns quants fills, resident a Fort Pierce, a una seixantena de quilòmetres del lloc on va tenir lloc la tragèdia. Apunt la distància perquè el terrorista era client relativament habitual del bar d’ambient gai on va disparar repetidament la seua arma, perquè s’hi anava a engatar sovent, perquè malgrat la seua timidesa intentava de tant en tant lligar amb algun dels clients. Era prou lluny de casa perquè ningú no el detectàs ni el conegués. Però, com que no s’acceptava a si mateix (hi devien lligar la tradició, segurament la religió, les convencions socials, el pes de la Història), va rebutjar tot allò que veia quan es mirava al mirall. I va convertir-ho en sang i fetge, en una tragèdia sagnant en una comunitat pacífica (i segurament moderadament feliç).

Impactat per l’atemptat, sota el xoc de la tragèdia, el dramaturg Guillem Clua fa un exercici brechtià de grans dimensions. Posa dalt l’escenari una mare, professora de cant, que ha perdut un fill a l’atemptat i un jove que va a aprendre a cantar per cantar una cançó en l’homenatge que faran al jove desaparegut. A partir del diàleg que s’estableix entre ells, es poden veure els dubtes, les inseguretats, les ferides mal tancades, la incomprensió, tot un seguit de fets que encara assetgen les persones que formen part de les, diguem-ne, minories sexuals. I de la resta de la societat en relació a elles. Clua, en una narració marcada per una profunda humanitat, posa de manifest clarament que aquestes diferències només es poden superar amb empatia, amb comprensió, amb capacitat per posar-se al lloc de l’altre, amb humanitat (al cap i a la fi). Del dolor dels dos personatges que, dalt l’escenari, representaven Emma Vilarasau i Dafnis Balduz en sorgeix una obra bellíssima, profunda, que fa venir les llàgrimes sense que ningú les cridi, però que no renuncia a tocs d’humor i a pinzellades de quotidianeïtat magistrals.

Veure ‘L’oreneta’ mentre llegia ‘Els grans optimistes’, de Rebecca Makkai, una novel·la extraordinària sobre l’eclosió de la sida entre la comunitat homosexual de Chicago, als anys vuitantes del segle passat, ha resultat doblement impactant. La jove escriptora americana desgrana una novel·la en dos temps i en dues èpoques (els anys vuitanta i ara) per reflexionar, al cap i a la fi, sobre com poden organitzar la seua vida les persones que compten amb diferències substancials en relació a la resta de la comunitat, especialment quan aquestes diferències són tractades no en peu d’igualtat sinó com a element discriminatori entre ciutadans d’una mateixa societat. Makkai i Clua coincideixen, des del meu punt de vista, en el tractament de la qüestió de la igualtat de drets i en la visió profundament humana dels fets que narren.

Aquesta petita joia que ha escrit Guillem Clua ja ha estat exportada. Ja ho hem apuntat alguna vegada: la producció cultural de qualitat traspassa fronteres lingüístiques i polítiques, i esdevé, així, universal. ‘L’Oreneta’ ja ha estat representada amb èxit, a París, per exemple. I, possiblement, ha ajudat a obrir la porta a d’altres produccions teatrals catalanes. L’obra de Clua hi ha estat representada en francès, però La Perla 29 hi portarà una obra del libanès canadenc Wajdi Mouawad, ‘Incendis’, una altra peça magistral dirigida per Oriol Broggi... en català. Així, en poc temps, haurà guanyat la Berlinale una pel·lícula rodada i emesa en llengua catalana -’Alcarràs’- i, a París, hi haurà una obra de teatre de primer nivell, posada dalt l’escenari del Théatre de la Coline, tot un luxe, en llengua catalana (sense traducció ni històries, directament, en la llengua en què ha estat produïda, sense complexos).

Tant l’obra de Guillem Clua com la de Wajdi Mouawad tenen les característiques que necessita tota obra d’art per esdevenir universal: estar entroncada en el seu temps i en el seu espai físic, és a dir ser local (sense complexos), i tractar alguna qüestió que afecti -o pugui afectar- persones humanes d’arreu del món. Tothom pot empatitzar amb els personatges de les obres de Clua i de Mouawad, sigui quin sigui el seu origen, la seua cultura, la seua classe social o les seues creences religioses. La universalitat comença per la pròpia humanitat de cadascú. I tot pot esdevenir universal si toca la fibra de qui s’hi acosta, sigui on sigui del planeta.