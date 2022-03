El encarecimiento galopante de la energía y los combustibles está impactando sobre toda la cadena de producción y distribución, y está poniendo en una situación límite a sectores que dependen en gran medida del carburante para desarrollar su actividad, como los transportistas, ganaderos, agricultores o pescadores. Ahora, los paros en el transporte organizados por una asociación sin representatividad que busca sembrar el caos y el miedo al desabastecimiento, agravan un panorama que ya era muy complicado. Los violentos piquetes, que el Gobierno vincula a la extrema derecha, están impidiendo en la Península que los transportistas que sí quieren trabajar lo puedan hacer, e incluso ha habido fábricas que se han visto obligadas a parar su producción, como algunas lácteas. Por si no era suficientemente preocupante ya la situación, la patronal del transporte balear ha convocado un paro indefinido a partir del día 28 para protestar por el aumento insostenible del precio del carburante y exigir medidas.

Nos encontramos ante un escenario similar al de la pandemia, cuando las ayudas de las instituciones, especialmente los ERTE, se convirtieron en la tabla de salvación para que numerosas empresas y autónomos pudieran mantenerse a flote hasta que la mejora de la situación epidemiológica permitiera retomar la actividad.

Ahora también estamos frente a una coyuntura excepcional, con una guerra que provoca escasez y encarecimiento de combustibles, materias primas y otros productos, y que exige del Gobierno central una actuación rápida y decidida, que no admite dilaciones. Aumentan las voces que exigen que no espere al día 29 para aprobar la rebaja en los precios del combustible y la electricidad, tal como ha anunciado. Ante el caos y el bloqueo de la cadena de suministros por parte de piquetes que no respetan el derecho de los demás a trabajar y a circular libremente, el Gobierno debe actuar de forma contundente y garantizar la seguridad del transporte, pero también debe adoptar cuanto antes las medidas para aliviar en lo posible el impacto del aumento de los precios sobre la población. No hay tiempo que perder.

Además de dar una solución cuanto antes a los transportistas, el Gobierno tiene la obligación de garantizar siempre, y en cualquer circunstancia, la llegada de suministros a las islas, territorios que tienen una dependencia vital del transporte marítimo y de los transportistas.

Una vez más, las administraciones, desde el Gobierno central hasta el Govern balear, los consells y los ayuntamientos, se encuentran ante una situación límite que les exige adoptar medidas excepcionales para estar a la altura y tender una red con el fin de que el impacto de esta nueva crisis, que se prevé larga y profunda, sea menor y no impida la recuperación económica después de los dos años catastróficos de pandemia.

DIARIO DE IBIZA