Putin no está tan lejos

Todavía no he escuchado a nadie hablar bien de Putin. Normal, está destrozando la vida de tantas personas y nos está trastornando al resto de la humanidad. Nos tiene a todos en vilo como el coronavirus que hemos pasado. Cada día los medios de comunicación recogen cómo se ensaña con los civiles, mandando bombardear espacios no militares ni estratégicos, simplemente por el hecho de hacer daño.

El otro día vino a hablar conmigo una familia ucraniana. Viven en una habitación, la pareja y sus hijos, compartiendo piso con otras personas en diferentes habitaciones, están pagando más de 500 euros por la habitación. Y ahora los echan porque como empieza la temporada hay trabajadores que buscan habitación y al propietario le ofrecen más por el mismo espacio. Ellos se quedarán en la calle. Uno se da cuenta en nuestras islas de que hay mucho sufrimiento detrás del problema de la vivienda. Hay muchos hijos de Putin que están explotando a familias enteras con alquileres abusivos que les ahogan y les impiden llevar una vida digna, con la amenaza continua de verse en la calle sin nada, como todas las víctimas de esta guerra sin sentido. Todos somos conscientes del mal que puede llegar a hacer una persona con mucho poder, como el presidente de Rusia, pero quizás no nos damos cuenta del daño que somos capaces de hacer nosotros con nuestros hermanos que viven en condiciones infrahumanas por el mero hecho de enriquecer a unos pocos. No podemos dejar que mirar el dolor de los que están más lejos nos impida ver el dolor de los hermanos que están más cerca. Esta familia ucraniana estaba muy contenta de que las administraciones y particulares busquen vivienda para sus conciudadanos que huyen de la guerra. Pero cómo seremos capaces de dar una respuesta de tal calibre si tenemos a muchas familias ya entre nosotros que no pueden acceder a una vivienda por el abuso que propietarios desalmados, al estilo Putin, están realizando. Problemas con difícil solución, porque continúa habiendo gente que se cree que se van a llevar algo a la tumba cuando acaben sus días en este ‘valle de lágrimas’ que dejan por su egoísmo.