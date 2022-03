Una reserva para las lagartijas de Ibiza

No era raro ver lagartijas dentro de casa. A veces me pegaban un buen susto. Aprovechaban que la puerta de entrada siempre estaba abierta en verano para colarse y corretear por el suelo en busca de alguna miga de pan o resto de comida con el que alimentarse. A veces se colaban tan adentro de casa que aparecían en la sala donde practicamos yoga y se acomodaban en la cálida alfombra que cubre todo el pavimento de esa estancia. Menos gracia me hacía cuando comenzaba a ver las inconfundibles cacas de ratón. Estos también se colaban en cualquier época del año en casa e incluso una vez llegaron a hacer una camada. Pero desde que se instaló una nueva vecina en las escaleras que comunican la casa con la zona sin cementar ya no hay ni ratones ni lagartijas. El verano pasado me la encontré tomando el sol frente a la puerta. Era una serpiente bastante grande. Envalentonados, en casa cogimos una azada y la dejamos cerca de las escaleras para darle caza, pero la verdad es que siempre fue más rápida que nosotros y no todos valemos para matar, aunque sea una especie invasora y esté aniquilando a las lagartijas pitiusas. Tanto molestamos a la serpiente el verano pasado cada vez que salía a tomar el sol, que pensamos que ya se había ido. Pero hace unos días, que volvió a salir el sol, vimos que no se había marchado. La lucha contra los ofidios parece ya una batalla perdida, ahora incluso proyectan una reserva para las lagartijas pitiusas, ellas que antes poblaban toda la isla.