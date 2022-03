El enrevesado conflicto del taxi, un sector peleado con la tranquilidad, deja en evidencia varias cuestiones fundamentales para la isla de Ibiza. La más importante es que un territorio tan limitado no puede tener seis administraciones diferentes. Es muy romántico que se mantengan los quartons que dejó como herencia la conquista de la Corona de Aragón de 1235, pero no es práctica, en absoluto, para una sociedad moderna. Será la vigésima vez que lo recuerde, pero es esencial que se mancomunen los servicios esenciales. El agua, la seguridad, la recogida de residuos, el transporte, las políticas de litoral... Si no somos capaces de cambiar la distribución administrativa de la isla al menos deberíamos intentar poner sentido común en la gestión de lo esencial. Más que nada porque se ha demostrado tras décadas y décadas de desarrollismo desbocado que el modelo actual no funciona. Y que el dinero público que se pierde en arreglar lo que cada ayuntamiento hace como le viene en gana vendría de perlas para paliar las necesidades de la isla y sus ciudadanos: limpieza, alimento y energía, acceso a la vivienda... Tanto criticar el eslogan del Govern ‘cuatro islas, un país’ y aquí no avanzamos con nuestro ‘cinco ayuntamientos, una isla’. Así nos va...