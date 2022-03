Solo sé que no sé nada

He descubierto que tengo opinión sobre pocas cosas. Poquísimas. No escribo sobre Ucrania porque no sé lo suficiente como para hacerlo. Me faltan nociones históricas, económicas o geopolíticas. He consultado análisis y estudios sobre lo que ha sucedido en la región en las últimas décadas, pero carezco de datos y de consistencia como para lanzarme a opinar alegremente. Oigo a gente hablar sobre la OTAN, sobre los movimientos de ultraderecha que están detrás de ciertas estrategias, las oligarquías todopoderosas, los fallidos movimientos diplomáticos o sobre el papel de China. Admiro tanta sabiduría, visión y conocimiento. Escucho todas las opiniones de partidos políticos nacionales culpándose los unos a los otros de supuestas amistades y yo solo siento que se me remueve el estómago al ver las imágenes, leer noticias y escuchar testimonios. Solo puedo solidarizarme con el sufrimiento de las personas. La situación en Ucrania me da miedo. Me angustia imaginar qué podría pasar si…, cómo influiría en nuestras vidas si…, qué sucedería en el mundo entero si..., qué futuro podemos imaginar si… El mundo entero lleva ya demasiados años supeditado a ese maldito condicional. Un condicional que nos anula y paraliza.

Algo parecido me sucedió con el covid. A pesar de haber convivido con él durante los últimos años, tengo pocas nociones técnicas sobre el virus y sobre su comportamiento. No sé si habrá nuevas cepas, cómo se comportarán o cómo nos protegerán las vacunas. He leído opiniones de virólogos, epidemiólogos e investigadores, pero no me atrevería a sentar cátedra de nada y, nuevamente, observo fascinada a multitud de personas doctas, que todo lo proclaman, que todo lo cuestionan, lo alaban o todo lo critican. Tampoco tengo claro que un partido político lo haga siempre bien y que otro lo haga siempre mal (alguno sí, pero es la excepción que confirma la regla).

Y, sin embargo, me he acostumbrado a escuchar a tertulianos en radios y televisiones o a cotillear en conversaciones de bar en donde unos tienen clarísimo que una ideología es la correcta y que la otra es sinónimo de anatema. A menudo comienzo a leer una columna de opinión y ya sé cómo acabará, a quién ensalzará o criticará. No sé si esa previsibilidad es buena o mala y tampoco sé si envidio esa capacidad para tenerlo todo tan claro y no albergar dudas sobre nada. No, no la envidio.

Puede que no vaya a escribir sobre estos temas, pero sí puedo hacer algo al respecto. Puedo colaborar con las entidades que están enviando productos a los ucranianos, puedo comunicarle a las autoridades y organizaciones que están acogiendo a refugiados que, si puedo contribuir en algo, cuenten conmigo. Puedo evitar difundir bulos u opinar sobre cosas que no sé. Puedo evitar encenderme, enervarme, insultar al contrario o creerme superior a quien piensa algo diferente. Puedo seguir leyendo. Leer siempre va bien y es una cura de humildad porque evidencia lo mucho que aún ignoramos y el largo camino de aprendizaje que tenemos por delante. En lo que al covid se refiere, más de lo mismo. Como no sé, me fío de los que sí saben y confío en la opinión de los científicos. Por eso, me vacuno, me protejo e intento ser respetuosa con mi entorno. Sobre política, pues qué decir. Dudo, luego existo.