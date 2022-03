El gran impacto del coste de la energía en todos los sectores económicos que obliga a subir precios a las empresas y está provocando ya que se resienta el consumo en Eivissa. Los empresarios se ven obligados a repercutir las fuertes subidas porque no cubren costes con sus precios de venta. Incluso las gasolineras, pese a que el coste del combustible no deja de subir, están teniendo caídas en sus ventas del 20%, ya que muchos aparcan el coche al no poder costear la gasolina. Las empresas abogan por una bajada de los impuestos a los combustibles por parte del Gobierno antes de que la situación se haga insostenible.

Que por segunda vez, se haya producido un vertido de sangre y restos de animales en las instalaciones del matadero insular, en sa Blanca Dona. El Ayuntamiento de Eivissa ha abierto un expediente de sanción al matadero por estos hechos, que incumplen las ordenanzas municipales y la normativa balear y suponen una amenaza para la salud pública. El primer vertido se produjo en noviembre.