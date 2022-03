El aceite de los pobres

El miedo es la estrategia de marketing perfecta, tan útil para disparar el consumo de papel higiénico como los beneficios de la industria armamentística. Se asusta, por ejemplo, a la población con un desabastecimiento que no existe y se vende a precios de guerra la cosecha almacenada. Pura ganancia. Lo peor con el aceite de girasol es que éste era el que más usaban aquellos que, por su pensión, su sueldo, su alquiler, no podían permitirse otro, y que con la subida generalizada de los precios pronto van a empezar a comer «por encima de sus posibilidades». Los mismos que, más radicales que Borrell, ya no es que hayan bajado la calefacción, es que no se han atrevido a ponerla en todo el invierno. Los que no ven una gasolinera sino una soga y han vuelto, como sus abuelos, a mirar la tele a oscuras a despecho de los consejos sobre salud visual. Los que escuchan incrédulos cómo se culpa ahora del elevadísimo precio que tiene la luz a la invasión rusa de Ucrania cuando llevan sufriendo el saqueo desde el verano. Yo aún no me he encontrado con colas en el súper ni con gente acaparando, pero si viera a alguien haciéndolo por temor a que mañana los alimentos sean aún más caros tampoco se lo reprocharía, porque cuando hay crisis aquí se echa mano a los salarios antes que a la especulación. Los boyantes resultados de las energéticas del Ibex, que en 2021 cuadruplicaron sus beneficios, se los hemos pagado entre todos.