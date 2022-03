La era de los acontecimientos increíbles

Hace justo dos años no nos podíamos creer lo que nos estaba pasando. Era domingo, el primer día en que toda España estaba confinada para limitar al máximo los movimientos de personas y la expansión de ese virus entonces desconocido que estaba provocando estragos. Todo se paró. El Gobierno decretó el estado de alarma en todo el país, en principio para 15 días (se prolongaría tres meses): sólo se podía salir a comprar y a trabajar -los profesionales esenciales-. Se cerraron todos los establecimientos no imprescindibles. Los estudiantes ya habían regresado en tromba a la casa familiar los días previos, ante los anuncios del cierre de universidades y centros educativos. Asistíamos con estupor a aquella sucesión vertiginosa de acontecimientos como si estuviéramos dentro de una película de catástrofes. Las calles desiertas, el miedo a los demás, los controles policiales. Ahora tenemos de nuevo esa sensación de incredulidad ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No nos podemos creer lo que está pasando. Que los valores y libertades que encarna Europa puedan ser destruidos con misiles. Que haya casi tres millones de refugiados ucranianos huyendo de la guerra, y otros muchos atrapados en ella. Que un desalmado amenace con la bomba atómica y ataque centrales nucleares y hospitales llenos de niños, enfermos y embarazadas. Es demencial. El horror.