Una Z irònica

Quan l’exèrcit rus va començar la invasió d’Ucraïna, aquesta invasió que la majoria dels perspicaços analistes europeus pensaven que no existiria, o que es limitaria a l’ocupació de Donetsk i Luhansk, hom va començar a observar que els tancs russos solien portar marcada una Z. Poc sospitaven aquests observadors amb cara d’interrogant -qui signa mateix, sense anar més lluny- que es tractava d’una Z brutalment irònica.

A Rússia fa temps que es marca la dissidència. Em pregunt si hi ha hagut alguna etapa mica llarga durant els darrers segles en què no s’hagi marcat de manera clara i precisa. Es devia marcar a l’època tsarista, quan ja es començava a ensumar la revolució. I es feia, per descomptat, quan els bolxevics varen controlar-la a sang i fetge. I es va fer durant l’època d’Stalin. I durant totes les etapes posteriors fins a la desintegració de la Unió Soviètica. I s’ha anat fent després, sota la batuta d’ex-KGB que han anat dominant el nou estat. El nou vell vellíssim estat. L’estat del tsar Vladimir, a dia d’avui.

Amb la dissidència, evidentment, s’hi han de fer coses diverses, sempre amb intenció denigratòria. Per exemple, s’ha de dir que són agents pagats per l’exterior, agents estrangers (en terminologia estrictament estalinista), que volen desestabilitzar o fins i tot desintegrar la nació russa. Qualsevol organització russa amb vincles exteriors és un ‘agent estranger’, i els seus pamflets, publicacions, publicitats, etc, ho ha d’especificar, sota perill d’anar a parar vuit anys a la garjola (és la pena per no identificar-se com a ‘agent estranger’, en cas de tenir vincles amb l’exterior). A la majoria dels russos, víctimes de propaganda de generacions i generacions, això d’‘agent estranger’ ja els sona com a cosa altíssimament pecaminosa, de la qual cal fugir com de la pesta. Si no són estrictament agents estrangers, també poden ser ‘enemics de la pàtria’, o elements ‘dissolvents’ de la societat. I hi ha una llarg etcètera de desqualificatius que se’ls solen aplicar.

Aquests dissolvents de la pàtria, aquestes persones indesitjables, han de ser marcades. Com feien els nazis amb els jueus, cal apuntar-los directament, i esperar que algú, algun bon patriota, alguna bona persona del poble, acabi disparant-los. Mai ningú no trobarà qui els agredeixi. Com va passar amb Anna Politkóvskaia, assassinada per explicar què passava a la guerra de Txetxènia. O amb tants d’altres que han intentat posar per davant la veritat i explicar les coses a la gent. Com hauria passat amb la bielorrussa Svetlana Alexiévitx, premi Nobel de Literatura, si no hagués sortit cametes fugiu cap a Alemanya. Com passarà amb qualsevol periodista independent que intenti explicar què està passant, ara, dins Rússia, amb la gent que protesta contra la invasió del seu país a Ucraïna.

Des de fa temps, als ‘enemics de Rússia’, a l’interior de la Federació Russa, s’ha establert el costum de marcar-los amb una Z. Si ets periodista, escriptor, crític d’art, literari, etc; si ets polític, o sindicalista, o activista social en qualsevol camp, i et trobes a la porta de ca teua, del teu pis, del teu apartament, una Z, ja pots posar la pell en remull. O mirar de fer-te fonedís i no tornar a aparèixer pel lloc, si t’estimes la teua vida. Marcar un dissident amb una Z a la porta de casa seua implica, automàticament, obrir la veda per caçar-lo. No passarà res si qui ha tengut una Z a casa desapareix, apareix al carrer amb un tret entre cella i cella o s’estimba pel buit d’una escala des d’un novè pis. No hi haurà investigació. Com no la va tenir na Politkóvskaia. No hi haurà cap sospitós d’haver provocat la mort. Mai no hi haurà culpables. Com a màxim, es podrà fer alguna festa, amb caviar i molt de vodka del bo, per celebrar la gran efemèride, entre amics i coneguts, en homenatge als qui hauran acabat amb la vida del dissident, del dissolvent, de l’agent estranger.

Per això, entre totes les víctimes de la guerra que aquests dies ens fan patir, hi ha els milers de russos (devers sis mil, a l’hora d’escriure aquest article, però amb dificultats òbvies per comptar-los) que han estat detinguts perquè participaven en manifestacions en contra de la invasió d’Ucraïna. Tenen molt de mèrit. Tenen molt de coratge. Mereixen tot el nostre reconeixement.

I la Z dels tancs russos, em demanareu? Perquè allò sí que són agents estrangers, però dins Ucraïna. Significa tot el contrari. La Z dels tancs russos apel·la a la primera lletra del sintagma Za Podebu (Cap a la Victòria, en rus). Es tracta, per tant, d’una Z brutalment irònica, d’una burla macabra, d’una escopinada a la cara dels dissidents de la Federació Russa.

Una mostra d’humor negre enmig de la destrucció, de la matança, de la barbàrie. Ja ho tenen, això, els imperialismes, les dictadures, els llacs fangosos on s’ofeguen les democràcies.