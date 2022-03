Atentados, la pandemia del coronavirus, la pérdida de libertades, la inestabilidad económica, escándalos… Van formando una tormenta perfecta en la que parece que todos vamos a perecer. Parece que no hay salida y esta realidad nos sume en una profunda desesperación. ¿Qué tenemos que hacer? La clave, no perder la esperanza. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Pero sumergirnos en una realidad donde parece que no hay salida es hundirnos más en la miseria, en la desesperación, en la tristeza y en el dolor.

Lo peor que nos puede suceder es pensar que la batalla ya está perdida. No podemos rendirnos ante la realidad que nos toca vivir. Son momentos muy difíciles, porque son los nuestros. En otros momentos de la historia, otros descerebrados han intentado hacer creer al resto de la humanidad que nada se puede hacer. La solución pasa por cada uno de nosotros. Me viene a la mente mientras escribo estas líneas «al mal tiempo buena cara». No podemos darnos por vencidos, nunca. No podemos caer en la indiferencia ni en la pasividad, ni en la negación de la realidad. No hay un manual con las instrucciones para resolver los conflictos, debemos seguir navegando. Los creyentes, invocamos al Espíritu Santo para que ilumine lo que tenemos que hacer en nuestras circunstancias de cada día. Podría parecer un absurdo para los que no creen. Pero lo absurdo es pensar que ya nada se puede hacer. Recordaba el Papa Benedicto: «La Historia no está en las manos de potencias oscuras, de la causalidad o únicamente de las decisiones humanas». Buscar la paz que el mundo no puede dar es la puerta de la esperanza. Buscar en lo más íntimo de nuestro ser, para nosotros los creyentes en la oración, va más allá de un optimismo humano que muchas veces se siente defraudado. El equilibrio emocional personal pasa por no dejarse vencer. Pasa por descubrir, individualmente, lo que cada uno somos. El equilibrio en el mundo pasa por convertirnos más en lo que creemos que somos, en creer en lo que eres. Pero ¿qué soy? Más aún ¿quién soy? Este fin de semana en las lecturas de la liturgia eucarística leemos la Transfiguración, Jesús sube al monte Tabor con sus discípulos y allí estos descubren la luz. Miremos hacia arriba con esperanza. Fijemos los ojos de nuestro corazón en el verdadero horizonte. Jesús, muerto y resucitado. Él, muriendo, nos abrió a la vida.