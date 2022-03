Ses Figueretes no es para niños

Cada vez paseo menos por Vila y solo lo hago cuando no me queda más remedio. El lunes de la semana pasada fue un día de esos. Dejé el coche en el taller y quise reconciliarme con la ciudad. Así que llevé a mi hijo a pasear en triciclo a ses Figueretes. Todo fue bien hasta que el pequeño, que ha comenzado a caminar hace poco, quiso bajarse de su vehículo de tres ruedas impulsado por mí. Entonces dejé de mirar hacia el horizonte y comencé a mirar al suelo. Todo estaba lleno de colillas, hasta el parque infantil. Cuando quise sentarme en un banco enseguida me llegó un terrible olor a orín, no sé si de humano o de perro. Me tuve que levantar. Y entonces empecé a fijarme en todas las manchas oscuras de orina que había a lo largo de las bonitas y nuevas baldosas blancas que forman el paseo. Levanté más la cabeza y vi a decenas de personas paseando perros. Agobiada por tanta suciedad me bajé a la playa. Me pareció un terreno menos hostil. Entonces mi hijo comenzó a tirarse arena a él mismo y a mí, y como no, entre restos de posidonia, conchas y decenas de colillas me lazó una caca de perro. Y me dije: «Hasta aquí hemos llegado». Salí corriendo a refugiarme en una cafetería de las afueras hasta que el mecánico me dijo que podía recuperar mi coche.