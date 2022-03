llama la atención

El enésimo intento desde el Consell de Ibiza para crear un área de prestación conjunta del taxi en la isla de Ibiza. En esta ocasión, no obstante, hay una diferencia significativa con respecto a otros mandatos; la Administración insular, del PP, ya ha consensuado una postura con el Ayuntamiento de la capital, Vila, que además es progresista. Pero necesita del apoyo de las dos terceras partes de los municipios si representan al 75% de la población. Como pasa con otros muchos servicios, resulta incomprensible que no estén mancomunados teniendo en cuenta las dimensiones de la isla de Ibiza. No es práctico ni lógico que cada uno de los cinco ayuntamientos vayan a la suya en cuestiones de seguridad, recogida de residuos, agua o, en este caso, transporte público en taxi.

Que 2021 se cerrara en las Pitiusas con 771 denuncias por malos tratos a mujeres por parte de sus parejas o exparejas, la segunda cifra más elevada desde 2005, cuando se especializó un juzgado en violencia sobre la mujer en Ibiza. Hubo 623 mujeres víctimas de malos tratos, 342 españolas y 281 extranjeras.