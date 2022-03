Pepe Cerdà o una lectura insòlita

Perquè a aquestes altures de la meva vida un humilíssim poeta emèrit per la gràcia de Deu que dediqui part d’unes hores a la lectura d’un llibre anomenat ‘2001: odisea de un código (en torno a un código sucesorio interrregional comparado)’ no deixa de tenir la seva gràcia, la seva sobtada rellevància a la vida de un poeta accidental, cinèfil, del Barça i, almenys es suposa, molt lluny i en tots els aspectes de textos como aquest escrit per un notari, es notari de Formentera, como fou conegut a través dels anys Pepe Cerdà, tertulià/contertulià a l’espai lliberal i progressista com sense dubta és -i no és broma- el centre cultural i recreatiu Ebusus, noranta anys com a reflex de l’esdevenir de la societat eivissenca. Des d’abans de la República fins als nostres dies de por i desassossec extrem. Així tot i a la tranquil·litat de la meva pau conjugal de Puig des Molins/Beverly-Hills va poder un servidor completar la lectura. Una lectura insòlita per circumstàncies personals ja citades unes ratlles abans. Així es llegiren capítols com ‘El modelo simbólico y sus vertiente; el símbolo y la alegoria’, ‘El planteamiento de la tarea jurídica en nuestro derecho’ o ‘Reflexiones des de el punto de vista historicista’ que són en definitiva les parts centrals, fonamentals de ‘2001; odisea de un código’.

En homenatge clar i obert a Stanley Kubrick, no oblidem que ell, es notari de Formentera, fou gran aficionat al cinema i impulsor en la seva etapa universitària de nombrosos cine-clubs en aquells dies d’un franquisme tan brutal com fastigós i brut. De Pepe Cerdà només citar una frase gloriosa dita no fa molts dies, «Soy tan viejo que ni me cabreo...». Magnífic, Pepe, magnífic i amunt València!