Un finde de lujo en Ibiza antes del apocalipsis

Este fin de semana, en vista que el mundo se acaba, he decidido dedicármelo a mí misma. A darme mimos. Así que no pienso escatimar en gastos, ni en lujo. Bueno, en el nuevo lujo, ese que nos ha traído la pandemia, la mala gestión política y, ahora, la guerra en Ucrania. Primero cogeré el coche y daré unas vueltas para quemar gasolina y después me daré el gustazo de llenar el depósito hasta los topes, da igual que tenga que sacar el dinero del fondo de pensiones. Como que me llamo Rita que le enchufo el surtidor hasta que rebose. Después he pensado quedarme en casa. En lugar de salir a comer a un restaurante, a la manera de la plebe, encenderé la placa de inducción en la cocina, como si tuviera la cuenta corriente de Georgina, y cocinaré algo que tenga que pasar muchas horas al fuego. Y freiré las croquetas con aceite de girasol. Mientras la olla hace chup chup aprovecharé para poner la lavadora y después la secadora. Al acabar de comer, pondré en marcha el lavaplatos y pasaré la aspiradora. Y lo haré de 7 a 8 de la tarde, que es la hora en la que las eléctricas nos roban ya a manos llenas. Me ducharé durante el rato que sea necesario hasta que se acabe el gas del termo y luego... atención, me arreglaré el pelo con el secador y me pasaré la plancha por las puntas. He visto hace unos días un meme magnífico con Audrey Hepburn contemplando los surtidores de una estación de servicio bajo el título ‘Desayuno con carburantes’. Así es, amigos lectores, los carburantes son los nuevos diamantes. Voy a gastarme este finde todos mis ahorros y luego ya me siento a esperar la hecatombe nuclear. Chúpate esa, Borrell.