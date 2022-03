Maternidades frustradas

«¡Qué envidia!». El comentario, cuando vi a aquella política con su precioso y achuchable bebé colgado, me salió del alma. O de ese lugar en el que enterramos los deseos e ilusiones frustrados. Entonces comenzó la conversación de siempre. Que las mujeres solas podemos ser madres, que la sanidad pública cubre los tratamientos de fertilidad... Y mi respuesta, la mil veces repetida: que la preocupación no es quedarse embarazada ni tener un bebé, sino estar más o menos segura de que a ese niño, con un único sueldo, no le va a faltar lo básico. Estar más o menos segura de que para salir adelante no vas a tener que pedirle a la familia, con la que ya has tenido esta charla mil veces, más que algunas horas de nanny. Entonces la conversación tiró por el «todo es ponerse» y el «todo es organizarse y el «todo es un poco de sacrificio», más o menos, porque mientras miraba al precioso y achuchable bebé mi cabeza, por millonésima vez, hacía números: hipoteca más guardería más luz... ¡Error! Luz más hipoteca más guardería... ¡Error! Me sale a deber y aún falta sumar el agua, las comunicaciones, la gasolina, el súper... Cuando llegué a la redacción entré en el portal de transparencia. Miré su sueldo. Bastante más del doble que el mío. No es cuestión de ponerse. Ni de organizarse. La economía frustra tantas maternidades como la biología.