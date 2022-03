El covid nos ha enseñado a vivir a golpe de sustos, con pánico al mañana. Y ahora que remite nos sale el hijo de Putin este con su complejo de zar. Parece que alguien nos está castigando (los viejunos recordarán ese alarido televisivo: ¡¿Quién me pone la pierna encima?!) por nuestras maldades y nos golpea donde más duele: el bolsillo. Porque el hijo de Putin es un criminal, un nazi, un asesino, vale. Y hay que pararle los pies como sea. Pero si sale Josep Borrell, que tiene un cargo con pedigrí que asusta (representante español en la Comisión Europea, ahí es nada), y nos pide que gastemos menos gas para no darle munición económica a Rusia (de ahí viene ese combustible, además de Estados Unidos y Argelia), ponemos el grito en el cielo. Porque lo ideal es que si la guerra se prolonga siga bien lejitos, que no nos joda la temporada. La animalada de Ucrania es la misma de Siria y de Serbia y de tantas otras guerras, pero nos pilla cuando estábamos acelerando y es posible que tengamos que frenar en seco. Los sacrificios del covid fueron muchos (sobre todo humanos), y si tenemos que hacer alguno más muchos se lo pensarán dos veces. La nueva normalidad es rezar para que la invasión en pleno corazón de Europa no manche el verano. No vaya a ser...