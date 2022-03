Socialmente justos

Suele ser muy difícil, por no decir imposible, que las normativas tengan en cuenta lo socialmente justo. Y eso es, me cuentan algunos, lo que se desprende del proceso de la regulación del fondeo de d’Estany des Peix. Se preveía ciertamente complicada la reunión en el Cinema (incluso algunos decían a priori que se podrían saltar los límites de la educación. Vamos que podía liarse la marimorena, no fue así). Sí hubo tensión en el ambiente porque el tema no es fácil de solventar y nunca llueve a gusto de todos. Es uno de los temas cumbres de este invierno-primavera con consecuencias en el desarrollo de la normalidad en la vida cotidiana de muchos (el otro, ya lo saben, los chiringuitos. Pero eso también tiene su tiempo y su espacio en la Formentera del 22). Ahora no valen consideraciones o análisis de por qué no se hizo antes, por qué no se acometieron los problemas de «tanta basura» en l’estany (me comenta uno de los afectados). Cómo va a solventarse el vacío entre el 5 de julio de 2002 y el 2004 (cuando comenzaron los listados de los fondeados en el lugar). Me cuentan que se contemplan las embarcaciones y no las personas.

Alguien me confesaba hace unas horas que antes tenía un llaüt (embarcación tradicional) hace más años que las «pirámides de Egipto» y lo cambió en 2004 por una lancha de seis metros y eso penaliza, amigo. El derecho de uso (se lamenta) deja de ser un elemento decisivo a la hora de obtener una de esas doscientas siete boyas de fondeo o los amarres (setenta y ocho, según el folleto del Consell). Todo tiene su reglamentación y trata de estar regulado para que no haya agravios comparativos. Esa es una loable intencionalidad del gestor (políticos, en cualquier caso) pero al final toda reglamentación que no contemple la subjetividad de los usuarios (los de toda la vida) se convierte en ‘socialmente injusto’ aunque trate por todos los medios de objetivizar el resultado final. Además, cualquier cambio estructural (y este lo es) suscita opiniones que se convierten en verdades absolutas. Demasiadas emociones a la hora de defender criterios dispares. Es hora de aportar a través de las alegaciones todo aquello que pueda suponer un claro en los nubarrones que algunos avecinan. Las obras ya están en marcha, ojalá como dice el conseller en junio estemos ‘normalizados’ y sin mayores sobresaltos… De los chiringuitos ni hablamos… eso será capítulo aparte. Mucho trabajo se le avecina al Consell y nada fácil a mi entender.