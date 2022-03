No a les maleïdes guerres

Les dones sabem molt bé què vol dir lluitar. Lluitem contra l’opressió, contra la desigualtat, contra la violència i la discriminació. Lluitem, sí, però ho feim d’una manera diferent de com ho fa el patriarcat que oprimeix, ignora, agredeix i discrimina. Nosaltres, les dones, no som bel·ligerants amb els opressors. No volem la mort dels agressors. Nosaltres no declarem la guerra.

La dona cerca el respecte, l’entesa, la igualtat i la visibilitat des d’un diàleg entre iguals. No ambicionem el poder. No proposem d’exterminar qui no accepti les nostres demandes. No busquem la submissió dels homes, sinó dominar les nostres vides.

Quan parlem de lluita, no parlem pas de violència. Parlem de defensar els nostres drets, i ho fem amb les armes de la raó. La raó ens ensenya a cuidar, en lloc de matar. La raó ens ensenya a escoltar, en comptes de silenciar. La raó ens ensenya a respectar, no a imposar.

La guerra és patriarcal, dominadora. Intenta imposar-se per la força bruta, derrotar l’adversari, humiliar-lo, exterminar-lo. Per això les guerres les declaren majoritàriament els homes, perquè les dones som lluitadores, però no pas guerreres. Som cuidadores, no pas destructores. Donem vida i la salvem cada dia, sigui en condicions favorables o extremadament desfavorables.

És en aquest context que diem que les dones coneixem bé i patim les conseqüències de les maleïdes guerres, perquè som les que reconstruïm l’endemà de la destrucció i del caos. Les que retornem a la vida el poc que queda sota tanta desolació i mort.

Des de l’ecofeminisme, un cop més, unim la nostra veu a totes aquelles persones vulnerables que pateixen les conseqüències de la dominació patriarcal, i de qui no és capaç de raonar les conseqüències sempre nefastes que genera la violència. Amb violència no s’aconsegueix mai convèncer, només vèncer. Amb violència no s’obté més respecte, ni amor, només por i odi. Quina tristesa ens produeix veure que encara no s’entén bé una cosa tan simple! Tan difícil és canviar aquest concepte patriarcal i retrògrad de la dominació per la força?

Aquest 8 de març les dones ecofeministes d’Ara Ibiza i totes les dones, sortim al carrer en defensa de la nostra lluita per la igualtat, com fem cada 8M. Però també per rebutjar la violència patriarcal que un cop més, declara una guerra al món. Ens manifestem, no en defensa d’un bàndol o d’un altre, sinó en defensa de totes les persones vulnerables, gent gran, nenes i nens, homes i dones que desitgen de tot cor la pau, com nosaltres l’anhelem. No hi pot haver cap motiu, cap raó, per la qual no es doni a la vida el valor que té.

A Ara Ibiza defensem la vida, posar-la al centre de la política, de l’economia i de la societat. Per seguir lluitant amb les nostres armes, la raó i la justícia, contra la violència patriarcal. Alcem la veu!