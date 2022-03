Dones en temps de guerra

Ens sentim interpel·lades davant la barbàrie i la crisi humanitària que provoca la guerra a Ucraïna mentre veim l’èxode de tantes i tantes dones i els seus fills i filles travessant les diferents fronteres de sortida cap als països veïns. Elles, sobretot dones joves i també dones majors, colpides i en estat de shock per la precipitació de la fugida i la incertesa punyent de no saber on anar o si tornaran a les seves llars d’origen, més tard o més d’hora acabaran per crear una nova llar allà on les porti aquest destí incert.

Deixen enrere part de les seves famílies, parelles, amistats, amb tota una maleta d’interrogants que tardaran en obtenir resposta. Elles mereixen més que mai tota la nostra solidaritat i reconeixement. Elles, que per desgràcia d’aquesta espècie humana tornen a ser víctimes de l’horror, com ja ho han estat, i encara ara, les afganeses, les sirianes, les kurdes, les subsaharianes, les rohinyas, i tantes d’altres, carreguen sobre la seva consciència el pes de no poder-se esquerdar psicològicament perquè ni tan sols s’ho poden permetre. D’elles dependrà la subsistència, el devenir i el benestar dels seus infants perquè encara que la solidaritat que han de rebre és molt necessària, no basta. Mentre escric aquestes línies pens en totes les dones que amb l’assoliment i superació de les seves fites ens obrin camí a totes i tots cap a un món més just i igualitari, però no em trec del cap les imatges de les mares que creuen una frontera amb infants a coll, i que tot i la seva vulnerabilitat, ens mostren una actitud d’enteresa que em commou i m’admira d’una forma immensa. Avui, dia internacional de les Dones, celebrem totes les fites assolides, de la primera fins a la darrera, celebrem-les. I mentre la majoria dels éssers humans caminam cap a un món més just, saludable i amable, facem un homenatge als milions de dones que han patit i pateixen la guerra en primera persona i que amb el seu exemple reivindiquen com ningú el feminisme.