Mis deseos para el 8M

Acabar con la impunidad de los maltratadores. Que la violencia que ejercen contra mujeres e hijos la sintamos como propia y les frenemos, les impidamos insultar, machacar, asesinar. Que nos involucremos, que aislemos a los hombres que agreden a las mujeres, que sientan el vacío social, que paguen por los delitos que cometen. Que no miremos a otro lado. Que sepamos reconocer las alarmas cuando se encienden, y que en lugar de apagarlas corriendo las miremos de frente y actuemos. Que les digamos a esas mujeres que ellos no van a cambiar, que en todo caso serán aún peores, y que huyan para salvarse, a ellas y a sus hijos. Que las ayudemos a marcharse. Que nosotras seamos capaces de advertir las señales antes de que sea demasiado tarde y estemos tan confundidas y tan perdidas que no sepamos cómo salir del laberinto endiablado que es la lógica del verdugo. Que no dejemos que nadie nos trate mal. Que digamos: «Esto no me lo merezco. Se acabó». Que no creamos que el amor todo lo puede ni que es el eje sobre el que debe girar nuestra vida; porque si es jaula, no es amor y hay que volar. Que no renunciemos a ser nosotras y que nos apartemos de esos cafres. Estos son mis deseos para hoy y para siempre.