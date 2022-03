Ucrania, los gestos, las sanciones y los escaparates

Luz de Gas no servirá vodka ruso. «Por solidaridad con el pueblo ucraniano», dicen, «en este establecimiento no venderemos vodka ruso». La iniciativa, tan contundente y drástica que hará temblar los cimientos de la Madre Rusia y su afán bélico, se suma a la expulsión de Rusia del Festival de Eurovisión, anunciada como un gran gesto táctico por el comisario Josep Borrell, «quizás irrelevante desde el punto de vista geopolítico, pero con impacto social». Aproximadamente, el mismo impacto que tendrá la prohibición de vodka ruso en la famosa y emblemática sala de conciertos de la calle Muntaner.

Es una “humilde contribución a las sanciones”, dicen, aunque tendrán que ir con cuidado de no cometer el error, por ejemplo, de negarse a servir Smirnoff, porque a pesar del nombre ya no es ruso sino de la multinacional británica Diageo. Y es de esperar (porque el vodka sólo se puede beber, si no eres un cosaco, en un combinado) que sea de verdad sueco o polaco y que no aprovechen el estoc de vodka ruso para colocarnos un Bloody Mary o un Cosmopolitan que vayan en contra de la política a favor de la paz y la concordia. O un Black o un White Russian, aunque estos, lógicamente, también deberían prohibirlos.