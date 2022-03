El final de una guerra

Todos esperamos el final del conflicto bélico que Rusia ha provocado en Ucrania. Un país destrozado por la guerra provocada por la falta de dialogo y de entendimiento, pero cuando uno no quiere entrar en razón ¿es posible llegar a un acuerdo? ¿Cuál y cómo será el final de esta guerra? No hay respuesta. Los mercados se desploman, aumenta el precio del gas que repercute en el precio de la gasolina y de la luz. Parece ser que no nos faltará abastecimiento de trigo y girasol aunque Ucrania es uno de los países productor de estos cereales.

Lo que sí sabemos es que todos los países se están posicionando. Se están poniendo límites al sin sentido de una guerra, mientras el pueblo de Ucrania sufre muerte, desolación, abandono del país, familias destrozadas… Pueblos, como nuestras queridas islas, han sido una vez más muestra de la generosidad y de la solidaridad. Furgonetas llenas de diferentes productos que nos han pedido. Voluntarios no solo de la comunidad ucraniana establecida en nuestras islas sino de tantas residentes de las islas. Nuestro apoyo no solo material sino también nuestro interés por sus familias en Ucrania, por su estado de ánimo, nuestras muestras de proximidad en estos momentos tan difíciles. Verdaderamente nosotros podríamos estar viviendo mañana esta misma situación. Nadie, en este mundo globalizado, está libre del sufrimiento, de la cerrazón de descerebrados que solo piensan en sí mismos, que no han aprendido de los errores pasados. Personajes que no han aprendido que en una guerra perdemos todos. Aunque alguno se quiera apuntar un tanto, una recuperación de terreno, unos metros cuadrados,… El sufrimiento provocado, las muertes, no hacen más que recordar que esa tierra ha sido bañada por tanta sangre que ya no tiene ningún mérito haberla conquistado. Un vez más un grito por la paz, en Ucrania, pero también para tantos otros conflictos armados que continúan presentes en muchos países y son silenciados. Un grito por la paz para tantos pueblos que siguen siendo víctimas del terror y de dictaduras que solo son conocidas cuando explota una bomba.